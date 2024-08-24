На севшем в якутском лесу самолете находились участники шоу "Голос"

Несколько участников шоу "Голос" из группы "Монако Джем" летели на самолете Ан-2, который совершил вынужденную посадку в лесу на подлете к Якутску. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, на борту находилось восемь пассажиров и трое членов экипажа.

Музыканты столичной кавер-группы "Монако-Джем" летели из поселка Усть-Май в Якутск. Накануне отмечалось столетие золотодобывающей промышленности Якутии, и в честь этого события в райцентре проходил праздничный концерт.

© Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ

В пяти километрах от поселка Солнечный из-за отказа одного двигателя самолет сел в лесу. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, людей эвакуировали, в обстоятельствах случившегося разбираются представители Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Группа "Монако джем" принимала участие в шоу "Голос" в январе 2024 года. Коллектив специализируется на исполнении российских шлягеров и активно выступает на корпоративных мероприятиях по всей стране.