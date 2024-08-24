В Якутии вынужденно сел самолет Ан-2 из-за отказа двигателя

Самолет Ан-2, вылетевший из поселка Солнечный Усть-Майского района, совершил вынужденную посадку в 5 км от этого населенного пункта.

Предварительной причиной стал отказ двигателя, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация, что воздушное судно Ан-2, вылетевшее из п. Солнечный Усть-Майского района, произвело вынужденную посадку в 5 км от п. Солнечный. В ходе организованного взаимодействия установлено, что предварительной причиной стал отказ двигателя", - говорится в сообщении.

На борту находилось 11 человек, в том числе 8 пассажиров. Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.