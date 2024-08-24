Во Владивостоке стена раздавила несколько автомобилей

Во Владивостоке подпорная стена раздавила автомобили, которые стояли на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что инцидент произошел на Славянской улице в субботу, 24 августа. Стена со скрежетом упала на припаркованные возле нее машины, в результате чего повреждения получили семь автомобилей.

На место происшествия выехали представители экстренных служб. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее известный филиппино-американский блогер и стример с ником Suspendas попал в аварию в прямом эфире. Когда произошло ДТП, блогер потерял равновесие и упал, а его телефон оказался на полу. Suspendas вскоре после аварии сообщил, что сильно ударился головой.