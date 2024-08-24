Гусев: в Воронежской области после падения обломков БПЛА произошел пожар

В Воронежской области после падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлеткронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили еще несколько беспилотников.

В результате падения обломков дронов возник пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, заявил чиновник.

"Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено", — написал он.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа.

Как заявил губернатор, в результате падения обломков дрона в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое ликвидировали. По его словам, по предварительным данным, один человек получил осколочное ранение. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.