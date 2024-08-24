SHOT: над Курском раздались несколько взрывов, cработала система ПВО

Над Курском раздались несколько взрывов, cработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей. По его информации, в небе над городом произошло два-три взрыва.

Как пишет SHOT, предварительно, система ПВО сбила несколько воздушных целей. 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе.

По данным источника ТАСС, дрон сбили в непосредственной близости от АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два села в Белгородской области с помощью дронов. Утром в этот же день Гладков заявил об атаке украинских беспилотников на села Тишанка, Черемошное и Графовка. В результате повреждения получили несколько транспортных средств.