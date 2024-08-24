В Германии три человека погибли после нападения на фестивале

Минимум три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом на городском «Фестиваль многообразия» в немецком Золингене, пишет газета Bild. По информации журналистов, еще несколько гостей мероприятия получили ранения.

Инцидент произошел около 21:45 (22:45 мск), злоумышленнику удалось скрыться, говорится в статье. Согласно описанию свидетелей, нападавший был арабской внешности, уточнили представители СМИ. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина с ножом изрезал двоих местных жителей. Одной из пострадавших оказалась 42-летняя женщина, которая получила ранения шеи и рук, вторым — 40-летний местный житель, он скончался от множественных ударов ножом в шею и туловище. Выжившую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого росгвардейцы предотвратили поножовщину в магазине в Новой Москве. На видео с камеры наблюдения было видно, как женщина схватилась за нож и несколько раз замахнулась на сотрудницу. Выяснилось, что до этого агрессивную местную жительницу неоднократно ловили на попытке совершить кражу. Нападавшей 40 лет, она уже была судима. Нарушительницу порядка передали для дальнейшего разбирательства полиции.