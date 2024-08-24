В МАГАТЭ раскрыли причину потери связи Запорожской АЭС с единственной резервной ЛЭП

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи (ЛЭП) за пределами площадки. Она проинформировала об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси.

Последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа экспертов агентства, находящаяся на атомной электростанции, заявила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта. Отмечается, что связь была восстановлена в пятницу, 23 августа.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате случившегося была повреждена дорога между главными воротами атомной электростанции. Место падения БПЛА находилось недалеко от основных прудов-оросителей охлаждающей воды.