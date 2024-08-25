ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в Германии

Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в городе Золинген в ФРГ, в результате которого погибли три человека и восемь пострадали. Об этом в субботу, 24 августа, сообщило агентство Reuters.

— Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии, — говорится в публикации.

23 августа в городе Золинген на западе ФРГ во время городского праздника неизвестный мужчина совершил нападение с ножом. В ходе мероприятия злоумышленник убил несколько человек.

Свидетели рассказали, что преступник действовал без разбора и был «арабской внешности».

12 августа подросток напал с ножом и топором на прохожих в городе Эскишехир на северо-западе Турции, он «находился под влиянием компьютерных игр» военного характера. Пострадавших доставили в больницу.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.