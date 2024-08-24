Гладков: еще двое раненых Белгородской области обратились за медицинской помощью

Ещё двое раненых Белгородской области обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жительница села Ржевка Шебекинского городского округа, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь.

«Медики на месте оказали пострадавшей необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Кроме того, в областную клиническую больницу был госпитализирован мужчина, который обратился за медицинской помощью после обстрела села Ясные Зори в Белгородском районе.

Отмечается, что у пострадавшего баротравма, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее ВСУ атаковали шесть населённых пунктов Белгородской области.

Также пять мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по территории ДНР за сутки.