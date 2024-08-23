Выросло число погибших при захвате волгоградской ИК-19

Количество жертв в результате захвата заложников в волгоградской ИК-19 составило восемь человек.

© Вечерняя Москва

Четверо заключенных, будучи связанными, были забиты до смерти террористами с помощью молотков. Также погибли четыре сотрудника исправительного учреждения, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что Сергей Гордополов, 25-летний сотрудник ИК-19, скончался в больнице от полученных травм. Террористы записали видео с пытками Гордополова и предложили обменять его на другого заложника. Во время пыток ему нанесли несколько ножевых ранений, в том числе порезали лицо.

До этого сообщалось, что штурм исполнительной колонии № 19 под Волгоградом, где заключенные захватили заложников, успешно завершился. По данным СМИ, силовики ликвидировали радикалов за полчаса. Утверждается, что всех пленных освободили. Спецназ ликвидировал четырех захвативших заложников радикалов в ИК-19.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных начали захват исправительной колонии № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В результате инцидента несколько человек были убиты, еще несколько пострадали, также был вынесен ряд требований со стороны злоумышленников. В настоящее время захват продолжается. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».