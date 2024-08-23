Хинштейн заявил о третьем за лето захвате заложников в колонии

Захват заложников в волгоградской исправительной колонии (ИК) №19 стал третьим подобным ЧП с начала лета. Об этом в своем Telegram-канале Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, в СМИ практически не освещались события в ИК-12 ГУФСИН по ДНР в городе Енакиево. Депутат обратил внимание, что подавалась информация, будто заключенные «заблокировали» сотрудников учреждения, а затем их «противоправная деятельность была пресечена».

На самом же деле, выяснил Хинштейн, ситуация развивалась острее. Террористы захватили двух сотрудников ФСИН и взяли под контроль целый корпус, где содержалось более 130 преступников, приговоренных к пожизненному заключению. Тогда удалось обойтись без штурма, в результате многочасовых переговоров преступники сдались.

ФСИН выпустила заявление о захвате заложников в ИК-19

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких сотрудников. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России). Спецназ Росгвардии пошел на штурм, через полчаса операция была успешно завершена.