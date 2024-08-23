Пожару в Пролетарске присвоили повышенный номер сложности

Третий (повышенный) уровень сложности присвоили пожару в Пролетарске Ростовской области, где из-за возгорания сухой травы и камыша загорелись жилые дома, сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

В ликвидации огня участвуют 37 человек и 12 единиц техники.

«По повышенному рангу №3 техника уже направляется на место. На данный момент погибших и пострадавших нет», – передает ТАСС его слова.

Также сообщается, что количество домов, пострадавших от огня в Пролетарске, увеличилось до четырех. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что горят два жилых и один строящийся дом.

Напомним, пожар вспыхнул в переулке Колпакова, дом 1. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и сухой погоды и перешел на жилые строения.