В Одинцово гражданин США восемь раз ударил любимую ножом и скрылся

Москвичка пострадала после ссоры с возлюбленным-иностранцем, который напал на нее с ножом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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Инцидент произошел в Одинцово. По данным источника, между мужчиной и его 30-летней возлюбленной возник конфликт, причины которого неизвестны. Во время ссоры иностранец схватился за нож и нанес ей восемь ножевых ранений в область груди и рук.

На крики россиянки обратили внимание соседи. Они вызвали охрану, но, когда специалисты попали в квартиру, женщина лежала в крови, больше никого в помещении не было. Спасти пострадавшую не смогли.

«Молодой человек с ножом скрылся, его до сих пор ищут правоохранители», – сообщается в публикации.

Известно, что подозреваемый является гражданином США, который работал программистом. На данный момент правоохранители выясняют, что стало причиной произошедшего и обстоятельства.