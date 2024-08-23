Огонь с горящей сухой травы и камыша в городе Пролетарске в Ростовской области перешел на жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в городе Пролетарске, переулок Колпакова, 1.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено загорание сухой растительности, камыша с переходом на жилые строения. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

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В МЧС добавили, что к ликвидации привлечены порядка 40 человек и 12 единиц техники.