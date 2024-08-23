В городе Пролетарск в Ростовской области начался второй крупный пожар. При этом в населенном пункте почти неделю тушат другой пожар на нефтебазе, которая загорелась после атаки боевого дрона ВСУ. Об этом сообщает РБК.

Согласно имеющейся информации, новый пожар произошел из-за того, что неизвестные подожгли сухой камыш у реки Черпак. В результате огонь распространился на большую территорию и перекинулся на жилые дома в переулке Колпакова. В данный момент над ликвидацией пожара работают 40 спасателей и 12 единиц техники.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев уточняет, что пожары находятся друг от друга на большом расстоянии. Он также добавил, что в данный момент огонь распространился на три домовладения.

«Привлечены необходимые силы и средства. Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км», — написал он в своем Telegram-канале.

СМИ: ВСУ вновь попытались атаковать нефтебазу в Пролетарске

Напомним, что в ночь на 18 августа на нефтебазе в Пролетарске произошел пожар. В данный момент возгорание все еще не ликвидировано.