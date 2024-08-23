В Колорадо столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда

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Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в штате Колорадо в США, два человека пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 22 августа в городе Боулдер.

«Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов, повредив мост, часть вагонов, вызвав разлив топлива, и местную линию электропередачи. Двое членов экипажа доставлены в больницу с незначительными травмами», — говорится в тексте.

Причина столкновения выясняется.

Известно, что из-за инцидента были перекрыты дороги в районе произошедшего, а повреждение линии электропередачи привело к отключению света, затронувшему около десятка клиентов. Также предполагалось, что разлившееся топливо могло попасть в близлежащий ручей, но этого не произошло, поскольку его впитал в себя песок, который высыпался из одного из вагонов поезда.