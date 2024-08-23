Пара из России погибла при сходе селя в Таиланде

Telegram-канал SHOT сообщает, что при сходе селя в Пхукете (Таиланд) погибла пара из Владивостока. По данным канала, погибшему Евгению Б. было 38 лет, а его возлюбленной Екатерине З. — 36 лет.

Как пишет SHOT, Евгений был увлечен мотоциклами. По информации канала, пара вела совместный бизнес по продаже азиатской косметики.

Газета Daily Mail писала, что по меньшей мере пять человек погибли в результате схода оползня, вызванного сильным ливнем на тайском курортном острове Пхукет.