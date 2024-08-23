Пытавшийся помочь сотрудникам ФСИН заключенный пострадал при захвате ИК-19

Во время захвата заложников в колонии ИК-19 в Волгоградской области пострадал заключенный Александр Бойко, который пытался помочь сотрудникам ФСИН. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

Сообщается, что Бойко находился в санитарной части в начале нападения террористов. Увидев, как радикалы бьют сотрудников колонии, он бросился на помощь и был ранен сам.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

К настоящему моменту заложников удалось освободить, а большинство террористов — ликвидировать.