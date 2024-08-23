В больнице скончался сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в ИК-19

Сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в колонии ИК-19 в Волгоградской области, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, троих из них спасти не удалось, сообщил ФСИН.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

ФСИН выпустила заявление о захвате заложников в ИК-19

До этого во ФСИН сообщили, что пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции по освобождению заложников в колонии в Волгоградской области, нет. Во время захвата заложников в колонии ИК-19 в Волгоградской области пострадал заключенный Александр Бойко, который пытался помочь сотрудникам ФСИН.