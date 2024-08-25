В Хабаровском крае паводок подтопил более 300 частных участков

303 приусадебных и дачных участка подтоплены в Хабаровском крае в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"По состоянию на утро 25 августа 2024 года в 14 населенных пунктах 6 муниципальных образований края в зоне подтопления находятся 40 приусадебных и 263 дачных участка, 7 участков внутрипоселковых и 2 участка межпоселковых дорог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на реке Уссури при сохранении уровня воды на отметке неблагоприятного явления наблюдается спад воды. Подтоплена пойма Амурской протоки и реки Амур на участке Хабаровск - Циммермановка и у сел Богородское, Уссури, Сукпай, Кия, Кур, Амгунь. В связи с прошедшими дождями, интенсивные подъемы уровней воды наблюдаются на реках Хор, Матай, Катэн. В течение двух суток ожидается дальнейший спад на 10-15 см. Также у села Малмыж уровни воды достигли отметки неблагоприятного явления.

Для оказания помощи населению и реагирования на возможные происшествия в районе имени Лазо дежурят две группы спасателей МЧС России. На месте они ведут мониторинг паводковой обстановки. В Вяземском районе вода сошла с 12 приусадебных участков в селах Кедрово и Забайкальское. В Хабаровске, Хабаровском и Комсомольском районах обстановка остается без изменений.