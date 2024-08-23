ФСИН: Четыре сотрудника ИК-19 погибли в результате захвата колонии заключенными

Четверо сотрудников колонии строгого режима в Волгоградской области, где произошел захват заложников, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Всего были захвачены 12 человек - восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", - говорится в сообщении.

"В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных", - добавили в ведомстве.

Среди силовиков, штурмовавших учреждение, пострадавших нет.

ФСИН пообещала оказать помощь семьям погибших сотрудников.

Ранее в Росгвардии сообщили, что преступников ликвидировали снайперы спецподразделений.

Ведомство также опубликовало видео из колонии, снятое уже после штурма. На кадры попали бойцы спецназа, перемещающиеся по колонии.

ЧП в колонии произошло в пятницу во время заседания дисциплинарной комиссии.

Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело по двум статьям - захват заложников и дезорганизация работы колонии.

ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания - строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.