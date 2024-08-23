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В ходе захвата заложников в ИК-19 погибли четверо сотрудников

Четверо сотрудников ИК-19 в Волгоградской области погибли в ходе ЧП с захватом заложников. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

ФСИН выпустила заявление о захвате заложников в ИК-19
© Росгвардия
"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались", - сказали во ФСИН.

Штурм ИК-19 завершен

"Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице", - добавили в службе исполнения наказаний.
"При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет", - добавили в пресс-службе ФСИН.
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