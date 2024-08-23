В Воронеже педофил пытался изнасиловать девочку в женском туалете ТЦ

В Воронеже кладовщик попытался изнасиловать девочку в туалете торгового центра «Галереи Чижова», сообщает Telegram-канал «Воронеж События Новости». Мать несовершеннолетней обратилась в правоохранительные органы.

По словам матери пострадавшей, мужчина проник в женский туалет применил силу к дочери, трогал ее за интимные места. В этот же день педофила задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге иностранец приставал к девочкам 12–13 лет на остановке общественного транспорта. Одну из них он начал трогать. Школьницы попросили помощи у прохожих. К ним подоспел молодой человек, который удерживал мигранта до прибытия полиции. Родители пострадавшей написали заявление. Делом занимается управление Следственного комитета.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 33-летнего мужчину, который подарил 13-летней девочке смартфон. Отец школьницы заметил у нее новый телефон Xiaomi Redmi Note 8 и заинтересовался новым знакомым. Оказалось, что мужчина ведет с его дочерью откровенную переписку в мессенджере Telegram.