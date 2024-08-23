Двое пострадавших при захвате в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при захвате заложников в волгоградской ИК-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

— В центральную районную больницу Суровикинского района поступило четыре пострадавших работников ФСИН: два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека — средней степени тяжести, — сообщил Себелев в видео, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.

Ранее стало известно, что штурм исполнительной колонии №19, где заключенные захватили заложников, успешно завершился. По данным СМИ, силовики ликвидировали радикалов за пол часа. Утверждается, что всех пленных освободили.

Спецназ ликвидировал четырех захвативших заложников радикалов в исполнительной колони №19 под Волгоградом.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных начали захват исправительной колонии № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В результате инцидента несколько человек были убиты, еще несколько пострадали, также был вынесен ряд требований со стороны злоумышленников. В настоящее время захват продолжается. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».