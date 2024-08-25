Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети и несет номинальную нагрузку

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети после устранения дефекта на турбине. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).

"Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17:40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений. Энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме. Энергоблок №2 находится на плановом ремонте с 24 июля.