В захвате заложников в волгоградской ИК-19 нашли зарубежный след

Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области может быть инспирирован из-за границы, считает врио председателя ДУМ России муфтий Дамир Мухетдинов. По его мнению, акцию могли провести для дискредитации линии руководства РФ по укреплению союзнических отношений с исламскими странами, сообщает ТАСС.

Есть основания утверждать, что захват заложников инспирирован извне России для дискредитации линии президента России Владимира Путина по укреплению союзнических отношений со странами глобального Юга, значительная часть которых принадлежит исламской цивилизации, — подчеркнул Мухетдинов.

По данным агентства, Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в волгоградской исправительной колонии.

23 августа несколько заключенных ИК-19 Волгоградской области захватили заложников, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ФСИН России. Инцидент произошел в ходе заседания дисциплинарной комиссии.

Telegram-канал Baza утверждает, что нападавших четверо — они называют себя членами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным источника, пятерым заложникам удалось сбежать от захватчиков, в их числе начальник колонии, один заключенный и трое сотрудников ИК. Пострадавшие госпитализированы с колото-резаными ранами.