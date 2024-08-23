Стал известен приказ, который получили участники штурма ИК-19 под Волгоградом

Во время начавшегося штурма исправительной колонии №19 в Волгоградской области захватчиков заложников приказали «брать живьем». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По данным источника, это необходимо для того, чтобы «распутать радикальный клубок».

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось. СК РФ возбудил уголовное дело.