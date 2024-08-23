На месте крушения яхты у Сицилии нашли тело дочери миллионера Линча

Работающие на месте крушения яхты у побережья Сицилии специалисты доставили на берег тело 18-летней дочери миллионера Майка Линча.

Об этом пишет РИА Новости.

Тело девушки было обнаружено в одной из кают.

Суперъяхта затонула 19 августа недалеко от берега Портичелло после того, как там ухудшились погодные условия. 56-метровое судно ходило под флагом Британии, на борту находились 22 человека. Повар с судна уже признан погибшим, также жертвой аварии мог стать британский мультимиллионер Майк Линч.

Telegraph: утонувший миллионер Линч выставлял яхту на торги

Береговая охрана спасла 15 человек, включая жену Линча Анджелу Бакарес, которой принадлежала яхта, также спасена годовалая девочка.