Энергоблок РАЭС отключили от сети из-за дефекта оборудования

На Ростовской атомной электростанции отключили от сети первый энергоблок из-за выявленного персоналом дефекта оборудования отбора пара турбины. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

Там уточнили, что энергоблок был отключен 23 августа в 15:34. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет, радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не менялся и соответствует нормальному уровню.

«После устранения неисправности на турбине энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность», — говорится в тексте.

По данным системного оператора Юга, к 16:50 было полностью восстановлено электроснабжение краткосрочного перебоя.

На Курской АЭС для проведения планового ремонта отключат энергоблок № 4

Также в «Росэнергоатоме» указали, что сейчас на Ростовской АЭС работают третий и четвертый энергоблоки, второй энергоблок с 24 августа выведут в плановый ремонт.