Одному из захвативших ИК-19 заключенных оставалось сидеть меньше трех месяцев

Заключенный Темур Хусинов, который вместе с тремя другими злоумышленниками захватил исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, должен был выйти на свободу менее чем через три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Хусинов отбывал срок за убийство во время драки в Волгограде. Как сообщает источник, в 2018 году он стал участником массовой драки на улице — он сделал замечание проходящим мимо мужчинам, которые шумно общались. Между ними завязалась массовая перепалка, которая переросла в драку. В итоге Хусинов вместе со знакомым избили прохожих и пытались скрыться, однако один из избитых окликнул их. Тогда Хусинов вернулся и добил пострадавшего — позже он скончается от полученных травм.

В результате Хусинова приговорили к шести годам по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Отмечается, что свою вину мужчина так и не признал. Его срок заключения истекал в ноябре.

Ранее заключенные исправительной колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников из числа сотрудников ФСИН.