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В России назвали способ пресечь захваты заложников в колониях

В России нужно возродить исправительно-трудовые лагеря, чтобы пресечь захваты заложников в колониях, заявил криминалист Михаил Игнатов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в исправительных учреждениях не должно быть панибратства. По его мнению, сотрудники и администрация колонии не должны выводить заключенных на привилегированное положение.

Не надо панибратства, не надо выводить зэков на привилегированное положение. В СССР были ИТК — исправительно-трудовые колонии или ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря, а у нас просто ИК — исправительные колонии, — пояснил Игнатов.

По его словам, в ИТК и ИТЛ все трудились и никого бесплатно не кормили. Эксперт отметил, что так должно быть и сейчас: у осужденных не должно быть времени для рассуждений, «чем на шконке заняться».

В шесть утра подъем и до вечера работаешь, а потом он должен думать, как бы до койки добраться и лечь спать, так как завтра в шесть утра опять на работу. И не будет криминальных мыслей. Ничего придумывать не надо, вспомнить хорошо забытое старое. Зэков нужно загрузить, они будут приносить пользу, а не сидеть на шее у государства и жрать, — заключил Игнатов.

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СК сообщил гибели одного человека при захвате заложников в волгоградской колонии

По предварительным данным, один человек погиб при захвате заложников в колонии строгого режима в Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.

ФСИН РФ сообщила, что заключенные колонии № 19 в городе Суровикино захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по их освобождению. Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали с травмами. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в колонии в Волгоградской области. Он добавил, что планирует заслушать соображения и оценки ситуации от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Названа причина бунта в захваченной волгоградской колонии

Заключенных ИК-19 в Волгоградской области обрили налысо после захвата заложников в ростовском СИЗО, что вызвало у них возмущение и послужило причиной бунта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Решение руководство ИК-19 постричь радикалов подтолкнуло их на захват заложников и расправу над сотрудниками колонии. Кроме того, сторонники террористической организации «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) говорят, что им запрещали читать религиозную литературу и молиться.

Они вооружены ножами, молотками и ножницами. Одному из заложников напавшие попытались отрезать ухо.

Известно, что серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК, трое из них находятся в реанимации. Среди них — начальник колонии Андрей Девятов. Его террористы избили молотком и бутылкой по голове.

Бывший сотрудник ФСИН высказался о доступе захватчиков волгоградской колонии к оружию

Захват заложников заключенными в ИК-19 Волгоградской области во многом является виной руководства колонии, предположил в разговоре с «Лентой.ру» полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макиенко. Он объяснил, что оружие не могло бы попасть в руки преступников в случае соблюдения сотрудниками внутренних правил.

«ИК-19 — обычная колония, наполнение у нее относительно небольшое. Но то, что сложились условия для захвата заложников, — вина руководства, — считает полковник. — Должны работать оперативники, режимники, психологи — они обязаны отслеживать, какие намерения возникают у человека. Эта информация, в свою очередь, стекается к начальнику».

Макиенко также обратил внимание на наличие у заключенных телефона, который мог незаконно пронести кто-то из сотрудников колонии. Наличие у преступников ножей, молотков, как считает собеседник «Ленты.ру» — тоже результат неисполнения сотрудников ФСИН своих обязанностей.

«Просто так достать ножи и молотки в ИК нельзя, но это тоже работа режимников: они обязаны постоянно проводить обыски, когда заключенных выводят на работы, приводят с работы, обыски жилых зон. Оперативники должны быть в курсе, кто какие намерения вынашивает, кто организует вокруг себя людей и так далее. Это же все схемы, отработанные столетиями. Это элементарные вещи, которые необходимо соблюдать. Нарушители, те, у кого обнаруживают колюще-режущие, должны помещаться в ШИЗО. Это все элементарно, но это не было сделано. Вот и результат», — заключил Макиенко.

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Муфтий объяснил, почему нельзя вести переговоры с захватившими колонию под Волгоградом

Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад высказался о переговорах с захватившими заложников в колонии под Волгоградом. В беседе с РИА Новости мужчина заявил, что переговоры вести нельзя и порассуждал на эту тему.

«Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того, как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», – убежден муфтий.

Бата Кифах Мохамад считает, что к преступникам нужно принимать самые суровые меры.

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Член СПЧ Кабанов: в тюрьмах России слишком много радикалов

В российских тюрьмах слишком много радикалов, из-за чего и произошел захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Такое мнение в разговоре с News.ru озвучил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Эксперт рассказал, что большинство задержанных выходцев из Средней Азии и Закавказья являются носителями радикальной идеологии. По его мнению, они живут в местах лишения свободы по своим скрытым правилам. Таких людей сложно контролировать, потому что специалистов по знанию языка мало, услуги переводчика дорогие, а если "привлекать своих", то есть риск утечки, объяснил Кабанов.

Он считает, что при захвате заложников в ростовской колонии стало понятно, что все принимаемые правоохранителями меры приводят к появлению в колониях радикалов. Член СПЧ уточнил, что это некий парадокс: чем лучше работает полиция, тем больше сторонников такой идеологии в тюрьмах.

В свою очередь, член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева рассказала, как в колонии происходит заседание дисциплинарной комиссии, в ходе которой и произошел захват заложников в ИК-19. По ее словам, комиссия определяет, действительно ли осужденный совершил нарушение. После этого выносится выговор, заключенного могут поместить в штрафной изолятор, а также признать его одновременно злостным нарушителем.

"В общем эта комиссия – та самая инстанция, которую все осужденные боятся. Если туда вызывают, то, значит, ничего хорошего ждать не стоит", – цитирует ее "Московский комсомолец".

Меркачева уточнила, что комиссию собирают, когда набирается некоторое количество нарушителей. В ее состав обычно входят начальник отряда, замначальника колонии, иногда сам начальник. Также присутствуют и оперативники. Затем, продолжила она, осужденного приглашают в помещение и там говорят, в чем обвиняют. Если есть видеодоказательства – показывают. Осужденный же должен дать устные и письменные объяснения.

Член СПЧ также рассказала, что обычно каждый случай на комиссии рассматривали отдельно, но все все равно осужденные скапливались в одном помещении.

"По своему опыту могу рассказать: когда я была на подобной комиссии, дело одного заключенного рассмотрели и тут же позвали второго, а этого оставили в этом же помещении. Потом третьего и так далее. <...> Случалось так, что все, кого вызвали на комиссию, фактически совершили какое-то одинаковое правонарушение и, может быть, даже это сделали специально, чтобы оказаться в одном месте. Это как раз тот случай, который можно было бы использовать, для того чтобы сделать то, что они задумали", – пояснила Меркачева.

Она добавила, что недавно появилась инициатива, чтобы на дисциплинарных комиссиях присутствовали адвокаты и правозащитники, потому что, с ее слов, больше всего жалоб поступает именно на решение административных комиссий и суды заполнены исками осужденных. По ее мнению, если бы на комиссиях были правозащитники и адвокаты, то решения комиссии были бы более объективными и потом бы осужденные не жаловались.

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Миронов объяснил, какие реформы нужны после захвата в ИК под Волгоградом

России необходимо ввести визовый режим со странами Центральной Азии, а также прекратить «повальную» раздачу паспортов РФ, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя захват заложников в ИК-19 под Волгоградом. Депутат считает, что мигрантов нужно «высылать целыми кланами» за нарушение российских законов.

Ранее такие же террористы устроили аналогичную акцию в Ростове-на-Дону. Очевидно, что проблему появления «джамаатов» в российских тюрьмах необходимо решать как можно скорее. Для начала нужно навести порядок с мигрантами: прекратить повальную выдачу российских паспортов и ввести визовый режим со странами Центральной Азии, откуда к нам едут такие «ценные специалисты». И высылать целыми кланами за нарушение наших законов, — высказался Миронов.

По его словам, огромная масса мигрантов превратилась в питательную среду для проповедников терроризма. Парламентарий подчеркнул, что о вероятной причастности иностранных спецслужб к захвату заложников в колонии под Волгоградом пока говорить рано, но исключать данную версию нельзя.

Пока же приходится констатировать, что огромная масса мигрантов превратилась в питательную среду для проповедников терроризма. И чем больше мигрантов, тем питательнее этот бульон. Что касается возможного участия в этом преступлении западных спецслужб, то пока говорить рано, но я бы, разумеется, этого не исключал, — подытожил Миронов.

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