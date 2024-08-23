СМИ узнали подробности о статьях, по которым сидели террористы в волгоградской ИК-19

Трое из захвативших заложников в исправительной колонии № 19 под Волгоградом были наркокурьерами, распространяя преимущественно мефедрон и героин, за что и отбывали сроки.

Рамзидин Тошев, Назирчон Тошов и Рустамчон Наврузи пытались распространять наркотики — героин и мефедрон — на территории Волгоградской области.

У каждого из них был «организатор», который собирал группу курьеров, они забирали запрещенные вещества из тайников и пытались их сбыть.

Тошева задержали возле остановки в Волгограде, когда у него в кармане был сверток с наркотиками. Тошова задержали на трассе «Кавказ», когда он ехал в своем автомобиле «Солярис». В салоне машины был обнаружен героин. Обстоятельства задержания Наврузи неизвестны, однако его подельника, помимо попытки сбыта наркотиков, также осудили за насилие в отношении несовершеннолетнего.

Тошев должен был выйти на свободу в марте 2031 года, Тошов — в августе 2029 года, а Наврузи — в апреле 2028 года, передает Telegram-канал SHOT.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных начали захват исправительной колонии № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В результате инцидента несколько человек были убиты, еще несколько пострадали, также был вынесен ряд требований со стороны злоумышленников. В настоящее время захват продолжается. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».