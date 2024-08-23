Муфтий Волгоградской области призвал не вести переговоры с захватчиками ИК

Муфтий центрального Духовного управления мусульман (ДУМ) Волгоградской области Бата Кифах Мохамад считает невозможным вести переговоры с захватившими заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя исламского духовенства, злоумышленников нельзя уговаривать «добрым словом» после того, что они сделали. Бата Кифах Мохамад уверен, что разговаривать с ними можно лишь «с позиции силы».

При этом, как сообщает RT, в муфтияте не подтвердили информацию, что местный мулла поехал на переговоры с захватчиками, о чем ранее заявляли ряд СМИ. Информация уточняется.

Напомним, что заключенные исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников из числа сотрудников ФСИН. По данным СМИ, захватчики называют себя членами «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая организация). Двое из них граждане Таджикистана, а еще двое — уроженцы Узбекистана.

*запрещенная в России террористическая организация.