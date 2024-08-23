Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

Террористы, захватившие исправительную колонию №19 в Волгоградской области, предлагают обменять раненого заложника на другого. Об этом стало известно «Базе». Lenta.ru

По их словам, они не просили $2 млн и вертолет. Газета.Ru

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что радикалы, которые захватили заложников в Волгоградской области, грозят устроить взрыв. News.ru

Кроме того, радикалы заявили, что их действия являются местью за террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», пишет SHOT. Газета.Ru