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Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

Террористы, захватившие исправительную колонию №19 в Волгоградской области, предлагают обменять раненого заложника на другого. Об этом стало известно «Базе». Lenta.ru

По их словам, они не просили $2 млн и вертолет. Газета.Ru

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что радикалы, которые захватили заложников в Волгоградской области, грозят устроить взрыв. News.ru

Кроме того, радикалы заявили, что их действия являются местью за террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», пишет SHOT. Газета.Ru

Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования
© РИА Новости
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