Захватившие волгоградскую колонию террористы поменяли свои требования

Террористы, захватившие исправительную колонию №19 в Волгоградской области, предлагают обменять раненого заложника на другого. Об этом стало известно «Базе».

© Lenta.ru

Осужденные заявили, что не требовали два миллиона долларов и вертолет, как сообщалось ранее.

По их словам, у них много заложников.

Нападение на сотрудников исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошло в пятницу, 23 августа. Предположительно, в захвате заложников участвовали Темур Хусинов, Рамзиндин Тошев и Рустамчон Наврузи. Все они были осуждены не по террористическим статьям и, вероятно, познакомились с идеями радикализма уже в исправительном учреждении.