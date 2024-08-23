СК сообщил гибели одного человека при захвате заложников в волгоградской колонии

По предварительным данным, один человек погиб при захвате заложников в колонии строгого режима в Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.

ФСИН РФ сообщила, что заключенные колонии № 19 в городе Суровикино захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по их освобождению. Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали с травмами. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в колонии в Волгоградской области. Он добавил, что планирует заслушать соображения и оценки ситуации от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.