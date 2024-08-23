Mash: штурм ИК-19 завершен, всех заложников спасли

Штурм исправительной колонии N19 в Суровикино Волгоградской области завершен, всех заложников спасли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что операция началась в 16:00, а закончилась в 16:30. 23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке "Исламское государство" (организация запрещена в России). По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось. Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.