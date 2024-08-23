Путину доложили о захвате ИК-19 под Волгоградом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев проинформировал его о ситуации в волгоградской колонии №19, передает РИА Новости.

Сегодня Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Глава государства отметил, что планирует заслушать доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по ситуации в волгоградской колонии.

«Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области», - указал президент.

Ранее сообщалось, что заключенные исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области захватили заложников из числа сотрудников ФСИН.

Как писало агентство ТАСС, один из сотрудников ФСИН был убит заключенными. По данным RT, погибших может быть двое. Ранение получили три человека — среди них есть и работники колонии, и заключенные.