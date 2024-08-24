Появились подробности о подравшихся с полицейскими в Турции россиянках

Подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи российские туристки Светлана и Юлия останутся в Турции еще на 3,5 месяца — до декабря текущего года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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Суд по делу россиянок назначен на 11 декабря. До этой даты женщинам запрещено покидать республику.

Россиянки рассказали журналистам, что у них совсем нет денег, им приходится жить в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза правоохранителям. Более того, женщинам пришлось потратиться на лекарства, поскольку они обе заболели. Посольство России в Анкаре направило в турецкий МИД ноту, но пока это никак не улучшило ситуацию.

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Светлана и Юлия уже больше двух месяцев не могут вернуться на родину из Турции из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как женщины стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи. Туристки утверждают, что сначала на них напали пограничники и завязалась потасовка, а после их избили в полицейском участке. Турецкая прокуратура при этом заявила, что женщины сами спровоцировали конфликт. В генконсульстве РФ сообщили, что следят за развитием ситуации и уже направили ноту турецкой стороне, чтобы помочь россиянкам.

Ранее сообщалось, что отбывающая пожизненный срок россиянка вернется на родину после 10 лет в азиатской тюрьме.