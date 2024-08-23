Спали на роскошной вилле: семья из РФ погибла при сходе оползня на Пхукете

Буйство стихии в Таиланде унесло жизни семейной пары из Приморья. NEWS.ru рассказывает о подробностях трагедии, известных к этому часу.

Оползень проломил стену

Пара из Владивостока погибла из-за схода селя в Таиланде. Факт смерти россиян подтвердил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

«К нам поступила информация о гибели россиян. Их личности устанавливаются», — сказал Иванов.

Также появился комментарий консульства на официальном аккаунте в Telegram. Там пока не смогли назвать имена россиян.

«23 августа в генеральное консульство России в Пхукете из таиландских правоохранительных органов поступила информация об обнаружении под завалами разрушенного в результате оползня дома двух тел, которые, предположительно, принадлежат гражданам России. Личности погибших устанавливаются. Сотрудники генконсульства находятся в контакте с местными властями», — сообщили в консульстве.

Мощный оползень на Пхукете проломил стену дома, в котором жили россияне, когда они спали. Мужчина и женщина погибли на месте.

В беседе с журналистами Telegram-канала SHOT друзья погибших рассказали, что пара переехала из Владивостока на Пхукет 13 лет назад. В британских СМИ жилье россиян назвали роскошной виллой.

Ливни два дня подряд

На острове второй день идут сильные ливни, они спровоцировали оползень. Всего известно о девяти погибших. Среди них также местные и граждане Мьянмы, разрушено более 250 домов. Предполагается, что число жертв будет значительно выше, поскольку большое количество людей остаются в статусе пропавших без вести.

«Сильный дождь, начавшийся в два часа ночи вчера вечером, вызвал оползень, который повредил дома. Жители этого района были застигнуты врасплох», — сказал местный начальник полиции Кхундеч На Нонгхай в комментарии Daily Mail.

Он сказал, что оползень сошел с горного хребта Нак Керд и обрушился на жилой район острова, где расположены отели и съемные квартиры.

По данным Министерства здравоохранения, потоки воды вызвали наводнение, в результате которого за последний месяц погибли пять человек и 32 получили ранения.

Худший оползень за все время

Как пишет издание Thai PBS, заместитель губернатора Пхукета, глава округа и соответствующие агентства мобилизовали все возможные силы для поисков пропавших без вести. В разговоре с корреспондентами один из представителей служб спасения признал, что этот эпизод оползней — худший, с которым он когда-либо сталкивался во время спасательных операций.