Что известно о захваченной заключенными волгоградской колонии

Ряд инцидентов произошел в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области до захвата заложников. В частности, в апреле 2024 года бывшего замначальника ИК Григория Беленкова приговорили к 7 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Как сообщал v1.ru, Беленков в июне и ноябре 2019 года через посредника получил 320 тысяч рублей от четырех осужденных за инициирование вопроса об их поощрении при отсутствии законных оснований, а также за сокрытие нарушений режима отбывания наказания. Как заявляли в местной прокуратуре, вину в инкриминируемых деяниях он признал частично.

В 2021 году был задержан другой замначальника ИК-19 — глава отдела охраны Николай Борисевич. По версии следователей, он получал от младшего инспектора деньги за постоянное отсутствие на рабочем месте при выплате зарплаты. Ежемесячно сотрудник отдавал ему от 10 до 17 тысяч рублей. За полтора года Борисевич заработал таким образом 190 тысяч рублей, а зарплата подчиненного, делившегося доходом, составила 570 тысяч рублей, отмечает v1.ru.

Напомним, что заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН в ИК-19 днем 23 августа. По сообщениям СМИ, они потребовали вертолет и 2 млн долларов, а также воздушный коридор, чтобы покинуть страну. По предварительным данным, один человек погиб, трое получили ранения.