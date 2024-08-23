В ОНК прокомментировали захват заложников в колонии под Волгоградом

Правозащитник, ответственный секретарь ОНК Москвы четвертого созыва Иван Мельников в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал захват колонии в Волгоградской области. Он назвал возможные причины, по которым происшествие стало возможным.

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«Я сейчас буду активно следить за этой ситуацией. По поводу вообще происходящих событий история такая, что я, к сожалению, говорил о том, что таких захватов будет все больше. Я предупреждал об этом», — отреагировал Мельников.

По словам правозащитника, проблема в том, что в следственных изоляторах растет уровень коррупции.

«Из-за этого мы видим большое количество запрещенных вещей, которые проходят через СИЗО. Кроме того, несоблюдение прав заключенных, что приводит как раз зачастую к тем самым захватам», — объяснил он. "Некому за этим смотреть, потому что нет независимых общественных наблюдательных комиссий, по большей части практически все они подконтрольные местному региональному ФСИН, а ФСИН стал очень закрытым ведомством" — правозащитник Иван Мельников.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области заключенные взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России). По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии.

В Госдуме отреагировали на захват колонии под Волгоградом

Сообщается, что захватчики выдвинули требования — вертолет и два миллиона долларов.