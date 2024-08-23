Названы имена захватчиков ИК-19 в Волгоградской области

Telegram-канал SHOT опубликовал список заключенных, которые, предположительно, причастны к захвату заложников в волгоградской колонии. В списке четверо человек.

По данным SHOT, в нападении участвовали два уроженца Узбекистана - 28-летний Рамзидин Тошев и 29-летний Темур Хусинов. Первый был приговорен к восьми годам колонии осенью 2023 года за покушение на сбыт наркотиков. Второй получил шесть лет в 2018 году по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Еще два подозреваемых - граждане Таджикистана. 23-летний Рустамчон Наврузи получил семь лет тюрьмы летом 2022 года за покушение на сбыт наркотиков. 28-летнего Назирчона Тошова весной 2023-го приговорили к восьми с половиной годам по аналогичной статье.

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Днем 23 августа несколько заключенных волгоградской колонии строгого режима (ИК-19) взяли в заложники сотрудников колонии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о нескольких пострадавших. По предварительным данным, убит один из сотрудников ФСИН. СМИ сообщали, что захватчики заложников называют себя членами «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая организация).

*запрещенная в России террористическая организация.