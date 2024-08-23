Три человека, пострадавших в результате захвата заложников в ИК-19, попали в реанимацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приемное отделение центральной районной больницы.

Днем 23 августа несколько заключенных волгоградской колонии строгого режима (ИК-19) захватили сотрудников колонии. Сообщалось, что колония расположена в городе Суровикино и рассчитана на 1229 человек.

По данным Telegram-канала Shot, у двух пострадавших - множественные резаные раны. Одного из них избивали молотком и бутылкой по голове. О характере повреждений третьего пострадавшего неизвестно.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о нескольких пострадавших. По предварительным данным, убит один из сотрудников ФСИН.

Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

Следователи возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии и захвате заложников, повлекшем умышленное причинение смерти человеку.