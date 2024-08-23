Заключенные исправительной колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников из числа сотрудников ФСИН. Рассказываем, что известно о происшествии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, нападение совершили по меньшей мере трое заключенных. Инцидент произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Число заложников у преступников пока неизвестно. Сейчас проводится операция по их освобождению.

По данным ТАСС, один из сотрудников ФСИН был убит заключенными. RT уточняет, что погибших может быть двое. Ранение получили три человека — среди них есть и работники колонии, и заключенные.

Как сообщает Telegram-канал Shot, нападавшие потребовали вертолет с пилотом, 2 млн долларов и воздушный коридор на юго-восток. Утверждается, что транспорт сесть должен прямо на территорию колонии, а преступники заявляют, что убьют заложников, если его будут преследовать.

Во ФСИН отреагировали на захват заложников в волгоградской колонии

Сама колония, согласно открытым данным, максимально вмещает 1241 заключенного. Как отмечает RT, молодые сотрудники исправительного учреждения буквально вчера приняли присягу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колоний группой лиц с применением насилия). Проводятся следственные действия, чтобы установить обстоятельства случившегося. Как сообщает ТАСС, ФСИН РФ направила в Волгоградскую область своих сотрудников.