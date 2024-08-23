Судимый за разбой россиянин сбросил с балкона возлюбленную

В подмосковном Одинцове мужчина сбросил с балкона возлюбленную. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло в квартире дома на Молодежной улице в Одинцово. Сожители поругались, когда в гостях у пары была мать 51-летней россиянки. Ее 46-летний сожитель употребил спиртное и спровоцировал конфликт, который его гражданская жена не захотела продолжать и вышла на балкон.

Мужчина не оценил поступок возлюбленной, вследствие чего перешел к рукоприкладству. Он схватил женщину и стал перекидывать ее через перила. В итоге жительница Подмосковья не удержалась и рухнула на землю с третьего этажа. Свидетелем произошедшего стал случайный прохожий.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, а злоумышленника доставили в отдел полиции. Оказалось, что в 2016 году мужчина был судим за разбой.

В настоящий момент организована проверка.

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