Раскрыты подробности о судьбе начальника захваченной в Волгограде колонии

Террористы выдали начальника исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Такие подробности о его судьбе раскрывает Telegram-канал Shot.

Андрей Девятов госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Захват заложников в ИК № 19 произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Нападавшие могут принадлежать к сторонникам «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России).

Во ФСИН отреагировали на захват заложников в волгоградской колонии

Террористы уже потребовали два миллиона долларов, вертолет и воздушный коридор на юго-восток.