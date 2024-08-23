Уголовное дело заведено по факту захвата заложников под Волгоградом

Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников после нападения заключенных на сотрудников волгоградской колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Дело возбуждено по части 4 статьи 206 (захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и части 3 статьи 321 (дезорганизация деятельности колоний группой лиц с применением насилия) УК РФ.

В СК заявили, что проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Днем 23 августа несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников колонии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о нескольких пострадавших. По предварительным данным, убит один из сотрудников ФСИН.