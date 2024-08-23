Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

Заключенные, захватившие колонию в Волгоградской области, выдвинули требования — вертолет и два миллиона долларов, утверждает Telegram-канал Mash. Lenta.ru

В ИК-19 в Суровикинском районе Волгоградской области заключенные захватили несколько человек. Сообщалось, что нападавшие заявили о своей принадлежности к Исламскому государству (организация признана террористической и запрещена в России). Однако эта информация уточняется. Заключенные убили минимум троих сотрудников ИК-19. Уточняется, что по меньшей мере семь пострадавших попали в реанимацию. Кроме того, несколько человек находятся в заложниках у заключенных. Вечерняя Москва

Отмечается, что начальнику колонии удалось сбежать от террористов. Он находится в реанимации. ФедералПресс