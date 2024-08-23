Дежурный Исправительной колонии-19 под Волгоградом погиб во время захвата колонии. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что он пытался оказать сопротивление захватчикам, но был убит ножом, передает Telegram-канал.

В исправительной колонии №19 в Волгограде захватили несколько человек. Отмечается, что нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*. Однако эта информация уточняется.

Заключенные убили минимум троих сотрудников исправительной колонии 19 в Суровикинском районе Волгоградской области. Уточняется, что по меньшей мере семь пострадавших находятся в реанимации. Кроме того, несколько человек находятся в заложниках у заключенных.

Начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках у заключенных.

* Организация признана террористической и запрещена в России.